Apple «бросила камень в огород» Microsoft и её компьютеры Copilot+

Apple утверждает, что MacBook Air с M3 обеспечивает на 40% более высокую графическую производительность по сравнению с компьютерами Copilot+. Кроме того, MacBook Air на 25% быстрее при просмотре веб-страниц.

Сравнение производительности Apple основано на результатах тестов, проведённых в августе 2024 года с участием 15-дюймового MacBook Air с чипом M3 и Microsoft Surface Laptop 7th Edition с процессором Snapdragon X Elite. При тестировании использовались бенчмарки Speedometer 3.0, а также сравнивались Safari 17.5 на macOS Sonoma и Chrome на Windows 11 Home.

Дебют Apple Intelligence намечен на осень этого года, поэтому рекламная кампания Apple сейчас, как нельзя кстати.