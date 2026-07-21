Apple чуть не добавила в Mac Pro мощнейший процессор M3 Extreme

Он должен был иметь вдвое больше ядер, чем топовый M3 Ultra с его 32 ядрами для вычислений и 80 ядрами для графики. Да, если верить инсайдеру, M3 Extreme мог получить 64 вычислительных и 160 графических ядер.

Однако от этой идеи отказались из-за высокой стоимости производства и слишком маленького спроса. Такой компьютер, по оценкам, стоил бы как минимум 10 000 долларов.