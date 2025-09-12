Apple добавит инструмент ремонта Repair Assistant на Mac

На iPhone это касается дисплея, аккумулятора, камер и задней панели. На Mac программа позволит повторно использовать Touch ID и считывания угла открытия крышки после замены дисплея или системной платы. При этом Touch ID будет дополнительно защищён через Activation Lock.

Работать утилита сможет только на Mac с чипами Apple Silicon и установленной macOS Tahoe. Найти её можно будет в меню Настройки системы → Основные → Об устройстве, где появится раздел «Запчасти и сервис» после обнаружения ремонта.

Вместе с этим Apple впервые откроет доступ к оригинальным запчастям для независимых мастерских через партнёров.