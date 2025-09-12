Компьютеры
Опубликовано 12 сентября 2025, 15:00
1 мин.

Apple добавит инструмент ремонта Repair Assistant на Mac

С выходом macOS Tahoe
Apple готовит расширение программы Repair Assistant для компьютеров Mac вместе с релизом новой macOS Tahoe 26. Ранее этот инструмент появился на iPhone и iPad. Repair Assistant помогает «привязать» и откалибровать заменённые детали.
© Apple

На iPhone это касается дисплея, аккумулятора, камер и задней панели. На Mac программа позволит повторно использовать Touch ID и считывания угла открытия крышки после замены дисплея или системной платы. При этом Touch ID будет дополнительно защищён через Activation Lock.

Работать утилита сможет только на Mac с чипами Apple Silicon и установленной macOS Tahoe. Найти её можно будет в меню Настройки системы → Основные → Об устройстве, где появится раздел «Запчасти и сервис» после обнаружения ремонта.

Вместе с этим Apple впервые откроет доступ к оригинальным запчастям для независимых мастерских через партнёров.

Источник:macrumors
Автор:Максим Многословный
