Apple добавит инструмент ремонта Repair Assistant на Mac

Опубликовано 12 сентября 2025, 15:001 мин.
Apple добавит инструмент ремонта Repair Assistant на MacС выходом macOS Tahoe
Apple готовит расширение программы Repair Assistant для компьютеров Mac вместе с релизом новой macOS Tahoe 26. Ранее этот инструмент появился на iPhone и iPad. Repair Assistant помогает «привязать» и откалибровать заменённые детали.
© Apple
На iPhone это касается дисплея, аккумулятора, камер и задней панели. На Mac программа позволит повторно использовать Touch ID и считывания угла открытия крышки после замены дисплея или системной платы. При этом Touch ID будет дополнительно защищён через Activation Lock.
Работать утилита сможет только на Mac с чипами Apple Silicon и установленной macOS Tahoe. Найти её можно будет в меню Настройки системы → Основные → Об устройстве, где появится раздел «Запчасти и сервис» после обнаружения ремонта.
Вместе с этим Apple впервые откроет доступ к оригинальным запчастям для независимых мастерских через партнёров.