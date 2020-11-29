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Apple Mac на фирменном процессоре работает с Windows для ARM быстрее, чем компьютер Microsoft
Чем Surface Pro X
В сети появились результаты теста производительности Mac на фирменном процессоре M1, который работает на Windows 10 для ARM. Как оказалось, ПК Apple с этой системой быстрее, чем компьютер самой Microsoft Surface Pro X.
По данным Geekbench 5, конфигурация с процессором M1, 4 ГБ памяти и виртуализацией Windows 10 набрала 1390 баллов в одноядерном тесте и 4769 — в многоядерном. Другие источники пишут, что Mac смог набрать и вовсе 5500 баллов во втором случае. Интересно, что Microsoft Surface Pro X с чипом Microsoft SQ2, 16 ГБ памяти и нативной Windows 10 для ARM набирает лишь 802 и 3104 баллов соответственно.
Это, по сути, значит, что M1 намного быстрее, чем самое быстрое устройство с Windows для ARM.