Apple Mac на фирменном процессоре работает с Windows для ARM быстрее, чем компьютер Microsoft

По данным Geekbench 5, конфигурация с процессором M1, 4 ГБ памяти и виртуализацией Windows 10 набрала 1390 баллов в одноядерном тесте и 4769 — в многоядерном. Другие источники пишут, что Mac смог набрать и вовсе 5500 баллов во втором случае. Интересно, что Microsoft Surface Pro X с чипом Microsoft SQ2, 16 ГБ памяти и нативной Windows 10 для ARM набирает лишь 802 и 3104 баллов соответственно.

Это, по сути, значит, что M1 намного быстрее, чем самое быстрое устройство с Windows для ARM.