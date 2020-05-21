Apple может добавить управление жестами в воздухе в компьютеры Mac

Изобретение компании включает в себя сенсорные элементы, которые могут регистрировать время падения одного фотона. С помощью такой техники можно создавать карты глубины объекта, например, части человеческого тела. Всё это далее можно использовать с целью распознавания жестов.

Если подробнее, для создания карт глубины специальный источник света в предлагаемой Apple системе направляет пучок к объекту, лучи отражаются от него и падают на сенсоры, которые фиксируют время.

Поскольку это пока только патент, ещё неизвестно, когда Apple добавит функцию в iMac.