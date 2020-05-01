Apple может выпустить компьютер на «самом мощном игровом процессоре»

MacRumors пишет, что из представленных вчера настольных чипов десятого поколения Comet Lake лишь несколько подходят ‌iMac‌. Это, в частности, Core i9-10900K с десятью ядрами и базовой частотой 3,7 ГГц (можно разогнать до 5,3 ГГц). Источники сообщают, что он имеет все шансы появиться в линейке продуктов Apple.

В актуальном семействе ‌iMac‌ в старших моделях используется комбинация процессоров Coffee Lake восьмого и девятого поколений. Как пишет MacRumors, естественной заменой чипам в 21,5-дюймовом ‌iMac‌ станут модели Core i3-10100, Core i5-10500 и Core i7-10700. А для 27-дюймового компьютера — Core i5-10500, Core i5-10600 и Core i5-10600K в дополнение к i9.

Впрочем, стоит упомянуть, что ходят слухи и о выпуске 23-дюймового iMac. Поэтому можно ждать различных комбинаций.