Компьютеры
Опубликовано 06 февраля 2025, 22:17
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Apple начала продавать инструменты для ремонта M4 MacBook Pro и iMac

Ещё M4 Mac mini
Apple расширяет возможности самостоятельного ремонта, предлагая теперь инструменты и детали для новейших компьютеров на M4. В магазине Self Service Repair Store покупатели теперь могут приобрести ремонтные наборы для Mac mini, MacBook Pro и iMac.
Apple начала продавать инструменты для ремонта M4 MacBook Pro и iMac

© Apple

Новая услуга позволяет пользователям самостоятельно устранять распространенные проблемы, например, заменять батареи, вентиляторы или логические платы. Например, владельцы M4 Mac mini могут заказать детали для аккумулятора, нижней крышки, портов USB-C и других элементов. На сайте Apple можно легко убедиться в том, что вы получаете нужные детали, введя серийный номер устройства или просмотрев доступные варианты.

Self Service Repair Store — это онлайн-магазин Apple, где пользователи могут приобретать оригинальные запчасти и инструменты для самостоятельного ремонта своих устройств. Программа Self Service Repair была запущена Apple, чтобы предоставить пользователям возможность самостоятельно ремонтировать свою технику, такую как iPhone, Mac и Studio Display.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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