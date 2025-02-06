Apple начала продавать инструменты для ремонта M4 MacBook Pro и iMac

Новая услуга позволяет пользователям самостоятельно устранять распространенные проблемы, например, заменять батареи, вентиляторы или логические платы. Например, владельцы M4 Mac mini могут заказать детали для аккумулятора, нижней крышки, портов USB-C и других элементов. На сайте Apple можно легко убедиться в том, что вы получаете нужные детали, введя серийный номер устройства или просмотрев доступные варианты.

Self Service Repair Store — это онлайн-магазин Apple, где пользователи могут приобретать оригинальные запчасти и инструменты для самостоятельного ремонта своих устройств. Программа Self Service Repair была запущена Apple, чтобы предоставить пользователям возможность самостоятельно ремонтировать свою технику, такую как iPhone, Mac и Studio Display.