Apple не выпустила чёрный M4 Mac mini. Фанаты взяли всё в свои руки

Опубликовано 29 ноября 2024, 20:021 мин.
Apple не выпустила чёрный M4 Mac mini. Фанаты взяли всё в свои рукиЭнтузиаст Apple сделал M4 Mac mini в чёрном цвете
Черный цвет Apple Space Black стал любимцем фанатов, но на Mac mini он еще не дебютировал. Однако один из энтузиастов, L0vetodream, взял дело в свои руки, нанеся на свой M4 Mac mini гидропокрытие, похожее на Space Black, и результаты впечатляют.
© L0vetodream
L0vetodream, известный своими кастомными моделями Apple, поделился фотографиями и видеозаписью процесса, в ходе которого серебристый M4 Mac mini был разобран до голого алюминиевого корпуса, а затем погружён в специальный раствор. Преобразование заняло несколько часов, но конечный продукт выглядит «элегантно и изысканно», отмечают СМИ.
В дополнение к Mac mini L0vetodream также создал подходящий Mac Studio цвета Space Black и предложил за 100 долларов затемнить устройства других пользователей.