Apple не выпустила чёрный M4 Mac mini. Фанаты взяли всё в свои руки

L0vetodream, известный своими кастомными моделями Apple, поделился фотографиями и видеозаписью процесса, в ходе которого серебристый M4 Mac mini был разобран до голого алюминиевого корпуса, а затем погружён в специальный раствор. Преобразование заняло несколько часов, но конечный продукт выглядит «элегантно и изысканно», отмечают СМИ.

В дополнение к Mac mini L0vetodream также создал подходящий Mac Studio цвета Space Black и предложил за 100 долларов затемнить устройства других пользователей.