Apple обновила салфетки для чистки экранов: появилась поддержка всей линейки M4

Сделанная из мягкого, неабразивного материала, салфетка рекламируется как «безопасное и эффективное средство для очистки любого дисплея Apple». Apple на своём сайте отдельно предоставляет обширный список совместимых устройств, охватывающих практически все экраны, произведенные за последние годы. Apple подчеркивает, что использование альтернативных чистящих материалов может повредить уникальные свойства экранов её устройств.

Многие пользователи считают, что стандартные микрофибровые салфетки, которые стоят значительно дешевле, могут эффективно очищать большинство устройств Apple без повреждений.