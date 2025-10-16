Apple обновила VR-шлем Vision Pro: мощнее, ярче и с более долгой батареей

Но Vision Pro полезен не только для развлечений. Так, среди ЦА — профессионалы: проектирование автомобилей, тренировки пилотов, подготовки операций хирургами.

Цена нового Vision Pro стартует с $3 499 за модель на 256 ГБ. Доступны также версии на 512 ГБ и 1 ТБ.