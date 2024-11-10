Apple обновит все свои Mac чипом M4 впервые за более чем десятилетие

Так, по словам Марка Гурмана из Bloomberg, MacBook Air получит чип M4 весной 2025 года, а Mac Studio и Mac Pro обновятся до середины 2025 года. Если эти прогнозы сбудутся, Apple успешно обновит все модели Mac, что станет редким событием для компании.

Последний раз все Mac были обновлены в течение года в 2013 году, когда был представлен Mac Pro.

M4, напомним, производится TSMC на втором поколении 3-нм техпроцесса и содержит 28 млрд транзисторов.