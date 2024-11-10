Apple обновит все свои Mac чипом M4 впервые за более чем десятилетие

Опубликовано 10 ноября 2024, 19:291 мин.
Apple обновит все свои Mac чипом M4 впервые за более чем десятилетиеДо этого всё было выборочно
Впервые за более чем десять лет Apple, как ожидается, обновит все свои Mac одним чипом, на этот раз M4, согласно последним сообщениям СМИ. На прошлой неделе компания представила M4 в MacBook Pro, iMac и Mac mini
© Apple
Так, по словам Марка Гурмана из Bloomberg, MacBook Air получит чип M4 весной 2025 года, а Mac Studio и Mac Pro обновятся до середины 2025 года. Если эти прогнозы сбудутся, Apple успешно обновит все модели Mac, что станет редким событием для компании.
Последний раз все Mac были обновлены в течение года в 2013 году, когда был представлен Mac Pro.
M4, напомним, производится TSMC на втором поколении 3-нм техпроцесса и содержит 28 млрд транзисторов.