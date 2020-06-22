Apple официально заявила о переходе на собственные процессоры в компьютерах

Компания рассказала, что откажется от процессоров Intel в Mac в пользу платформ собственной разработки на базе архитектуры ARM.

Apple обещает, что чипы компании покажут лучшую производительность и энергоэффективность. Решения компании будут сочетать CPU, GPU, контроллеры SSD и многие другие компоненты. Apple рассказала, что работает над целым семейством SoC, которые будут использоваться и в ноутбуках, и в настольных компьютерах.

В новой операционной системе macOS Big Sur компания уже оптимизировала свои приложения для поддержки чипов Apple. Сторонние разработчики могут начать перекомпилировать приложения. Ключевые партнёры — Adobe и Microsoft — уже сделали это.

Apple сообщила, что выпустит первый Mac на своём процессоре до конца этого года. Полный переход займёт два года.