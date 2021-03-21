Apple перестала выпускать ещё два компьютера

Как пишут СМИ, iMac с SSD на 512 ГБ и на 1 ТБ B больше недоступны для покупки на официальном сайте Apple. Осталась только одна конфигурация — с SSD на 256 ГБ.

Обе конфигурации отображались как недоступные на сайте Apple в прошлом месяце. Но тогда было неясно, в чём проблема — в недостатке поставок или полном отказе от выпуска моделей. Теперь же два компьютера и вовсе исчезли со страницы Apple.

По слухам, компания работает над большим редизайном iMac. Также ожидается, что новинки будут использовать фирменные процессоры Apple.