«Apple по-прежнему умеет создавать лучшие компьютеры»: новый Mac mini оценили

Mac mini долгое время восхищал Филипе Эспосито своей способностью обеспечивать мощность в компактном корпусе. Находящийся внутри M4 превосходит даже M2 Max в последнем Mac Studio. Этот настольный компьютер легко справляется с такими задачами, как рендеринг 8K-видео и запуск игр консольного уровня с трассировкой лучей.

Примечательно, что Apple увеличила стандартный объем оперативной памяти до 16 ГБ и оснастила Mac mini обширным набором портов, включая USB-C, Thunderbolt, Ethernet и HDMI. Несмотря на эти улучшения, начальная цена остается на уровне 599 долларов.

«Для меня новый Mac mini наилучшим образом демонстрирует суть Apple. И я очень надеюсь, что компания продолжит следовать этому пути в своих будущих продуктах», — подытожил автор статьи.