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Apple предложила просматривать сайты совместно с друзьями в новой macOS

Это macOS Ventura
На своей конференции для разработчиков Apple представила новую версию операционной системы для компьютеров — macOS Ventura. В ней появилась несколько любопытных функций.
Apple предложила просматривать сайты совместно с друзьями в новой macOS

В новой macOS Ventura, а в частности в обновлённом браузере Safari теперь можно поделиться... вкладкой с друзьями (или партнёром). Это буквально позволит обеспечить совместный просмотр сайтов.

Apple предложила просматривать сайты совместно с друзьями в новой macOS

Также новая macOS позволяет автоматически упорядочивать открытые приложения так, чтобы по центру оказывалось именно то, в котором вы работаете. Ещё в системе можно искать изображения по вашей библиотеке, и даже находить определённый текст на этих изображениях.

Кроме того, macOS Ventura улучшает взаимодействие ноутбука с другими устройствами Apple, а это открывает совершенно новые возможности. Так, ваш iPhone можно использовать в качестве... веб-камеры. Благодаря опции Continuity, Mac может автоматически распознавать и использовать камеру на айфоне, когда она находится поблизости. Смартфон может даже подключаться к компьютеру по беспроводной сети.

Apple предложила просматривать сайты совместно с друзьями в новой macOS

Apple утверждает, что на новых Mac можно запускать AAA-игры, например GRID Legends и Resident Evil Village.

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