Apple предложила просматривать сайты совместно с друзьями в новой macOS

Apple предложила просматривать сайты совместно с друзьями в новой macOSЭто macOS Ventura
В новой macOS Ventura, а в частности в обновлённом браузере Safari теперь можно поделиться... вкладкой с друзьями (или партнёром). Это буквально позволит обеспечить совместный просмотр сайтов.
Также новая macOS позволяет автоматически упорядочивать открытые приложения так, чтобы по центру оказывалось именно то, в котором вы работаете. Ещё в системе можно искать изображения по вашей библиотеке, и даже находить определённый текст на этих изображениях.
Кроме того, macOS Ventura улучшает взаимодействие ноутбука с другими устройствами Apple, а это открывает совершенно новые возможности. Так, ваш iPhone можно использовать в качестве... веб-камеры. Благодаря опции Continuity, Mac может автоматически распознавать и использовать камеру на айфоне, когда она находится поблизости. Смартфон может даже подключаться к компьютеру по беспроводной сети.
Apple утверждает, что на новых Mac можно запускать AAA-игры, например GRID Legends и Resident Evil Village.