Apple предложила просматривать сайты совместно с друзьями в новой macOS

Также новая macOS позволяет автоматически упорядочивать открытые приложения так, чтобы по центру оказывалось именно то, в котором вы работаете. Ещё в системе можно искать изображения по вашей библиотеке, и даже находить определённый текст на этих изображениях.

Кроме того, macOS Ventura улучшает взаимодействие ноутбука с другими устройствами Apple, а это открывает совершенно новые возможности. Так, ваш iPhone можно использовать в качестве... веб-камеры. Благодаря опции Continuity, Mac может автоматически распознавать и использовать камеру на айфоне, когда она находится поблизости. Смартфон может даже подключаться к компьютеру по беспроводной сети.