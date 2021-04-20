Apple представила настольный компьютер с фирменным процессором

Обновлённый iMac имеет более тонкий корпус, а его 24-дюймовый экран обрамлён более узкими рамками. Разрешение дисплея составляет 4,5K.

Большое внимание на презентации Apple уделила камере моноблока. Изображение с неё обрабатывает процессор, поэтому картинка при видеосвязи будет выглядеть лучше, чем раньше. Разрешение камеры, кстати, составляет 1080p — в два раза выше, чем было. Микрофоны тоже вывели на студийный уровень.

Что касается производительности, то Apple обещает прирост в скорости работы на 85% в таких приложениях, как Xcode, по сравнению с предыдущим iMac. На компьютере также можно запускать приложения для iPhone и iPad.

У iMac есть 4 порта USB-C, в том числе два Thunderbolt. Компьютер поддерживает подключение 4K-дисплеев.

Новые клавиатуры (которые, кстати, подходят моноблоку по цвету) для iMac включают кнопку с Touch ID для аутентификации.

Цены на новый iMac начинаются с $1299.