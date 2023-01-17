Apple представила самый мощный и энергоэффективный процессор для ноутбуков M2 Max

M2 Pro масштабирует архитектуру M2, предлагая до 12 ядер CPU и до 19 ядер графического процессора. M2 Max получил GPU с 38 ядрами. Apple называет процессор самым мощным и энергоэффективным чипом в мире для профессионального ноутбука.

Модель M2 Pro изготовлена по 5-нм техпроцессу второго поколения, состоит из 40 миллиардов транзисторов — почти на 20% больше, чем в M1 Pro, и вдвое больше, чем в M2. На компьютере с чипом Adobe Photoshop выполняет тяжелые рабочие нагрузки значительно быстрее, а компиляция в Xcode ускорена в 2,5 раза по сравнению с самым быстрым MacBook Pro на базе процессора Intel.

У M2 Max уже 67 миллиардов транзисторов. Apple утверждает, что новый MacBook Pro с этим чипом может выполнять проекты с интенсивным использованием графики, которые конкурирующие системы даже не могут запустить.