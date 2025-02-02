Apple прекратила разработку очков дополненной реальности

Однако в ходе тестирования продукт не оправдал ожиданий, и после нескольких пересмотров дизайна Apple решила прекратить проект.

Это решение последовало за плохим запуском Apple Vision Pro, гарнитуры смешанной реальности стоимостью 3 499 долларов, которая не вызвала интереса у потребителей из-за своей высокой цены и громоздкого дизайна.

Отмененные очки под кодовым названием N107 должны были воплотить AR в более портативной, повседневной форме, подобно другим AR-продуктам, таким как смарт-очки Ray-Ban. Хотя этот конкретный проект остановлен, Apple продолжает работать над базовыми технологиями, которые могут быть использованы в будущих AR-очках, пишут инсайдеры.