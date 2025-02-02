Apple прекратила разработку очков дополненной реальности

Опубликовано 02 февраля 2025, 07:301 мин.
Apple прекратила разработку очков дополненной реальностиПодключаемых к Mac
Apple отменила проект по разработке очков дополненной реальности (AR), подключаемых к компьютерам Mac, что стало еще одной неудачей компании на этом поприще. Изначально очки выглядели как обычные, но со встроенными дисплеями, но из-за проблем с питанием и батареей их предполагалось подключать к Mac, а не к iPhone.
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Однако в ходе тестирования продукт не оправдал ожиданий, и после нескольких пересмотров дизайна Apple решила прекратить проект.
Это решение последовало за плохим запуском Apple Vision Pro, гарнитуры смешанной реальности стоимостью 3 499 долларов, которая не вызвала интереса у потребителей из-за своей высокой цены и громоздкого дизайна.
Отмененные очки под кодовым названием N107 должны были воплотить AR в более портативной, повседневной форме, подобно другим AR-продуктам, таким как смарт-очки Ray-Ban. Хотя этот конкретный проект остановлен, Apple продолжает работать над базовыми технологиями, которые могут быть использованы в будущих AR-очках, пишут инсайдеры.