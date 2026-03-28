Apple прекратила выпуск «полноценного» ПК Mac Pro

Последний Mac Pro был представлен почти три года назад и работал на M2 Ultra. Новая версия так и не появилась. Как пишут СМИ, Apple решила сосредоточиться на другой линейке. Хотя у Mac Pro были собственные «фишки», например слоты PCIe, они оказались «не слишком востребованы». Одной из причин отказа от Mac Pro эксперты называют переход Apple на собственные чипы.

Последний Mac Studio получил M3 Ultra, который доступен только в этой модели. Кроме того, Studio поддерживает большие объёмы памяти и хранилища — до 512 ГБ оперативной памяти и до 16 ТБ встроенного накопителя.