Apple упростила замену батареи в MacBook Pro с M5, хоть и не сильно

Однако это сделать всё ещё сложно. В Self Service Repair Store (онлайн-платформа, созданная Apple, для самостоятельного ремонта своих устройств пользователями. Там же можно найти оригинальные запчасти, инструменты и руководства) доступен только комплект с батареей и клавиатурой. Это значит, что владельцам придётся разбирать множество других деталей и винтов, чтобы заменить аккумулятор.

Кроме того, в новом MacBook Pro установлена чуть более ёмкая батарея 72,6 Вт·ч против 72,4 Вт·ч у предыдущей модели.

iFixit оценила ремонтопригодность M5 MacBook Pro на 4 из 10. Для сравнения, M1 MacBook Pro получил 5 из 10.