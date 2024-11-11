Apple Vision Pro 2 выйдет не раньше осени 2025 года, но и не позже весны 2026

Vision Pro 2 будет значительно улучшен, так как Apple заменит чип M2 на предстоящий чип M5, что обеспечит значительный рост производительности. Первая версия Vision Pro, выпущенная с чипом M2, быстро устарела на фоне выпуска M3 и M4. С M5, который, вероятно, дебютирует одновременно с первыми Mac на этом SoC, Vision Pro 2 будет более актуален, пишут эксперты.

По дизайну Vision Pro 2, скорее всего, сохранит сходство с текущей моделью, с основными изменениями внутри устройства, особенно в плане улучшения процессора. Apple также активно улучшает программное обеспечение, например, новые варианты дисплеев в visionOS 2.2, чтобы сохранить интерес к устройству. Отказ от дешевых версий шлемов указывает на то, что Apple делает акцент на высококлассных характеристиках и производительности своего флагманского устройства.