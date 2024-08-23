Apple вместе с 4-H решила помочь обучению детей

4-H обычно обучает детей практическим навыкам в таких областях, как сельское хозяйство, шитье и выпечка. Однако новое сотрудничество с Apple привнесет в эту программу «современные технологии».

На недавних мероприятиях, таких как ярмарка округа Франклин в Огайо, 4-H продемонстрировал свою расширенную программу обучения. Дети программировали роботов Sphero с помощью iPad и программировали с помощью Swift в мобильном учебном автобусе. Они также занимались творческими проектами с помощью GarageBand.

Ключевую роль в этой трансформации играет запущенная в 2019 году инициатива Apple по обучению сообществ (CEI), пишут СМИ. В рамках этой инициативы десятки тысяч студентов в более чем 99 странах, включая все 50 штатов США, прошли обучение программированию и технологиям.