Компьютеры
Опубликовано 23 августа 2024, 02:33
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Apple вместе с 4-H решила помочь обучению детей

Они объединяют усилия для внедрения технологий в образование молодежи
Apple сотрудничает теперь с сетью 4-H, чтобы «модернизировать и расширить образовательные предложения», традиционно связанные с организацией по развитию молодежи, которая известна своей сельскохозяйственной направленностью, пишет 9to5Mac.
Apple вместе с 4-H решила помочь обучению детей
© Ferra

4-H обычно обучает детей практическим навыкам в таких областях, как сельское хозяйство, шитье и выпечка. Однако новое сотрудничество с Apple привнесет в эту программу «современные технологии».

На недавних мероприятиях, таких как ярмарка округа Франклин в Огайо, 4-H продемонстрировал свою расширенную программу обучения. Дети программировали роботов Sphero с помощью iPad и программировали с помощью Swift в мобильном учебном автобусе. Они также занимались творческими проектами с помощью GarageBand.

Ключевую роль в этой трансформации играет запущенная в 2019 году инициатива Apple по обучению сообществ (CEI), пишут СМИ. В рамках этой инициативы десятки тысяч студентов в более чем 99 странах, включая все 50 штатов США, прошли обучение программированию и технологиям.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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