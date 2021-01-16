Apple впервые за 8 лет выпустит настольный компьютер в новом дизайне

Как пишут СМИ, Apple выпустит две модели — с диагональю 21,5 и 27 дюймов. У компьютеров уменьшится рамка вокруг экрана. Задняя крышка у моноблоков будет плоской, а не изогнутой как у актуальных iMac. Сообщается, что компьютеры поступят в серийное производство в 2021 году.

Также Bloomberg рассказало, что Apple начнёт в середине 2021 производство новых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro. Они тоже получат фирменные чипы Apple Silicon. Ранее мы уже писали, что, по слухам, в ноутбуки должна вернуться магнитная зарядка MagSafe.