Компьютеры
Сегодня 15:31
Apple впервые за 8 лет выпустит настольный компьютер в новом дизайне
И на фирменном процессоре
Издание Bloomberg узнало у источника, что Apple намерена выпустить настольный компьютер iMac в новом дизайне впервые с 2012 года. Эти устройства выйдут на фирменных процессорах компании.
Как пишут СМИ, Apple выпустит две модели — с диагональю 21,5 и 27 дюймов. У компьютеров уменьшится рамка вокруг экрана. Задняя крышка у моноблоков будет плоской, а не изогнутой как у актуальных iMac. Сообщается, что компьютеры поступят в серийное производство в 2021 году.
Также Bloomberg рассказало, что Apple начнёт в середине 2021 производство новых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro. Они тоже получат фирменные чипы Apple Silicon. Ранее мы уже писали, что, по слухам, в ноутбуки должна вернуться магнитная зарядка MagSafe.