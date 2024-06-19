Apple выпустила прошивку для Magic Mouse, но нынешние клиенты ее вряд ли получат

Несмотря на наличие в macOS механизмов для обновления аксессуаров Apple, покупатели обнаружили, что их устройства застряли на оригинальной заводской прошивке. Например, многие пользователи Magic Mouse, включая тех, кто приобрел свои устройства в 2020 году, до сих пор работают на прошивке 1.9.2. Это говорит о том, что новые обновления прошивки могут быть включены только в новые поставки оборудования, в результате чего нынешние владельцы останутся без обновлений.

Apple не предоставила конкретных подробностей о том, что включает в себя новая прошивка, но, скорее всего, она будет содержать исправления ошибок и улучшения надежности.