Apple выпустит фирменный процессор в 4 раза быстрее своего первого

По информации источников, преемник M1 — Apple M2 появится в 2022 году. Он получит 16 ядер, 12 из которых будут производительными, а 4 — энергоэффективными. В итоге чипсет будет в 4 раза быстрее предшественника.

Также есть основания полагать, что до выхода M2 появится промежуточный 12-ядерный процессор M1X. Он, в свою очередь, должен быть быстрее Apple M1 в два раза.

Когда выйдут эти процессоры, неясно. Есть предположения, что M1X может появиться в MacBook Pro к концу второго квартала или в начале третьего квартала 2021 года.