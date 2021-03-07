Компьютеры
Сегодня в 15:14
Apple выпустит фирменный процессор в 4 раза быстрее своего первого
В 2022 году
Источники поделились информацией о грядущем мощном процессоре Apple Silicon. Они утверждают, что новинка будет в 4 раза быстрее самого первого фирменного чипа M1.
По информации источников, преемник M1 — Apple M2 появится в 2022 году. Он получит 16 ядер, 12 из которых будут производительными, а 4 — энергоэффективными. В итоге чипсет будет в 4 раза быстрее предшественника.
Также есть основания полагать, что до выхода M2 появится промежуточный 12-ядерный процессор M1X. Он, в свою очередь, должен быть быстрее Apple M1 в два раза.
Когда выйдут эти процессоры, неясно. Есть предположения, что M1X может появиться в MacBook Pro к концу второго квартала или в начале третьего квартала 2021 года.