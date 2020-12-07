Apple выпустит компьютер на 32-ядерном процессоре

Как пишут источники, новый процессор также может появиться в новом Mac Pro в 2022 году. Помимо этого компания разрабатывает CPU с 16 высокопроизводительными ядрами и 4 энергоэффективными. Эта платформа будет предназначена для новых версий MacBook Pro и iMac. Процессоры могут показать весной 2021 года. В будущем же Apple Silicon могут получить в свой состав GPU со 128 ядрами.

Напомним, компания уже выпустила ноутбуки на первом поколении фирменных SoC — восьмиядерном M1. Apple намерена полностью перейти на собственные чипы в течение двух лет.