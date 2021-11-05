Apple выпустит компьютерные процессоры с 40 ядрами

Уже выпущенные чипы Apple — M1, M1 Pro и M1 Max — изготовлены на 5-нм техпроцессу тайваньского TSMC. Источник утверждает, что Apple и TSMC планируют производить процессоры второго поколения с использованием усовершенствованной версии 5-нм техпроцесса. Чипы, вероятно, будут содержать два кристалла, что позволит использовать больше ядер.

Кроме того, Apple хочет совершить очень большой шаг вперёд с третьим поколением процессоров. Некоторые из которых будут производиться по 3-нм техпроцессу TSMC и иметь до четырёх кристаллов, что позволит размещать до 40 ядер. Для сравнения, M1 — 8-ядерный процессор, а M1 Pro и M1 Max — 10-ядерные.

В отчёте говорится, что TSMC сможет производить 3-нм чипы к 2023 году. Процессоры Apple третьего поколения имеют кодовые названия Ibiza, Lobos и Palma, и вполне вероятно, что сначала они появятся в моделях Mac более высокого класса.