Apple выпустит Mac Studio с чипом M5 Ultra и улучшенным охлаждением

Опубликовано 29 июня 2026, 12:271 мин.
Apple выпустит Mac Studio с чипом M5 Ultra и улучшенным охлаждениемВ этом году уже
Apple работает над обновлением Mac Studio. Согласно данным Марка Гурмана, компания выпустит новую версию с процессором M5 Ultra уже в этом году.
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Внешне мини-ПК не изменится. Apple, мол, оставит тот же компактный алюминиевый корпус. Но внутри будет переработанная система охлаждения. Новый чип будет мощнее, от того и выделяет больше тепла.
А в планах на 2028 год модель с ещё более производительным чипом M7 Ultra.
Последняя версия Mac Studio может похвастаться процессором M4 Max в базовой версии и M3 Ultra в топовой. Варианты объединенной памяти от 36 ГБ до 512 ГБ и SSD до 16 ТБ.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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