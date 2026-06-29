Apple выпустит Mac Studio с чипом M5 Ultra и улучшенным охлаждением

Внешне мини-ПК не изменится. Apple, мол, оставит тот же компактный алюминиевый корпус. Но внутри будет переработанная система охлаждения. Новый чип будет мощнее, от того и выделяет больше тепла.

А в планах на 2028 год модель с ещё более производительным чипом M7 Ultra.

Последняя версия Mac Studio может похвастаться процессором M4 Max в базовой версии и M3 Ultra в топовой. Варианты объединенной памяти от 36 ГБ до 512 ГБ и SSD до 16 ТБ.