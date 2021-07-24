Apple выпустит монитор с процессором от iPhone 11

Новый внешний дисплей проходит под кодовым обозначением J327. К сожалению, пока его технические характеристики неизвестны. Согласно информации источника, можно надеяться, что в новинке будет установлен фирменный чип A13 Bionic — тот же, что используется в iPhone 11.

Neural Engine же будет помогать в обработке задач машинного обучения. Также есть слухи, что работает над менее дорогим дисплеем для обычных пользователей. Однако больше верится в то, что новый монитор станет заменой Pro Display XDR в будущем. В России он продаётся по цене от примерно 400 тысяч рублей.