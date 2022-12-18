Компьютеры
21:19, 18 декабря 2022
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Apple выпустит несколько новых мониторов с фирменными чипами внутри

Скорее всего, будут дорогими

Обозреватель Bloomberg сообщил, что Apple работает над «несколькими новыми внешними мониторами» с процессорами Apple Silicon внутри. Среди них будет и новая версия Pro Display XDR.

Apple выпустит несколько новых мониторов с фирменными чипами внутри

Фото: Unsplash

В настоящее время Apple продаёт два внешних монитора: Studio Display и Pro Display XDR. Первый был выпущен ранее в этом году и стоит от 1599 долларов, а последний — в 2019 году и стоит колоссальные 4999 долларов (без подставки).

Теперь к выходу готовится новая версия Pro Display XDR, которая будет работать в паре с новым Mac Pro на базе Apple Silicon. Пока сложно сказать, сколько такой монитор может стоить.

Источник:9to5mac
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