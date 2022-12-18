Apple выпустит несколько новых мониторов с фирменными чипами внутри

В настоящее время Apple продаёт два внешних монитора: Studio Display и Pro Display XDR. Первый был выпущен ранее в этом году и стоит от 1599 долларов, а последний — в 2019 году и стоит колоссальные 4999 долларов (без подставки).

Теперь к выходу готовится новая версия Pro Display XDR, которая будет работать в паре с новым Mac Pro на базе Apple Silicon. Пока сложно сказать, сколько такой монитор может стоить.