Apple выпустит новый 27-дюймовый mini-LED Studio Display спустя три года

Ожидается, что дисплей будет оснащен mini-LED от Epistar и панелями, поставляемыми LG Display. Ранее Apple рассматривала возможность выпуска «Studio Display Pro» с технологией ProMotion, но, как сообщается, отменила этот проект. Хотя Янг изначально заявил, что Apple не планирует выпускать еще один 27-дюймовый дисплей, аналитик Минг-Чи Куо считает, что новая модель все еще в планах на 2025 год.

Apple уже использует технологию mini-LED в MacBook Pro, которая улучшает качество дисплея за счет более глубокого черного цвета и большей детализации теней и бликов. Марк Гурман из Bloomberg также подтвердил, что Apple работает над 27-дюймовым mini-LED-дисплеем, хотя он предполагает, что он может появиться в 2026 году.