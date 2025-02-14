Apple выпустит новый 27-дюймовый mini-LED Studio Display спустя три года

Опубликовано 14 февраля 2025, 22:421 мин.
Apple выпустит новый 27-дюймовый mini-LED Studio Display спустя три годаПосле дебюта
По словам аналитиков, Apple работает над новым 27-дюймовым mini-LED дисплеем, который может появиться уже в конце 2025 года. Это может быть обновленная версия Studio Display, впервые выпущенного в 2022 году. Переход с LED позволит повысить яркость, контрастность и точность цветопередачи.
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Ожидается, что дисплей будет оснащен mini-LED от Epistar и панелями, поставляемыми LG Display. Ранее Apple рассматривала возможность выпуска «Studio Display Pro» с технологией ProMotion, но, как сообщается, отменила этот проект. Хотя Янг изначально заявил, что Apple не планирует выпускать еще один 27-дюймовый дисплей, аналитик Минг-Чи Куо считает, что новая модель все еще в планах на 2025 год.
Apple уже использует технологию mini-LED в MacBook Pro, которая улучшает качество дисплея за счет более глубокого черного цвета и большей детализации теней и бликов. Марк Гурман из Bloomberg также подтвердил, что Apple работает над 27-дюймовым mini-LED-дисплеем, хотя он предполагает, что он может появиться в 2026 году.