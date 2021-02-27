Компьютеры
Сегодня в 18:01
Apple выпустит новый iMac в пяти цветах
Возвращение к корням
Дизайн моноблочных компьютеров Apple iMac не менялся толком с 2012 года. В сети уже ходят слухи, что следующая модель получит наконец редизайн. Сегодня источники сообщили, что компания выпустит новый iMac в пяти цветах.
Об этом сообщил известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser). По его словам, iMac 2021 года выйдет в серебристом, космически-сером, голубом, зелёном и розовом цветах. Компьютеры показали на рендере:
Эти цветовые решения напоминают о моделях 1998 года iMac G3.
Актуальный iMac оснащены 21,5-дюймовым и 27-дюймовым экранами. У новых компьютеров ожидаются более тонкие рамки с уменьшенным «подбородком». По слухам, в целом новинка будет напоминать по виду Apple Pro Display XDR. Также ожидается, что новый iMac получит фирменный процессор Apple Silicon с 20 ядрами CPU.