Apple выпустит новый iMac в пяти цветах

Эти цветовые решения напоминают о моделях 1998 года iMac G3.

Актуальный iMac оснащены 21,5-дюймовым и 27-дюймовым экранами. У новых компьютеров ожидаются более тонкие рамки с уменьшенным «подбородком». По слухам, в целом новинка будет напоминать по виду Apple Pro Display XDR. Также ожидается, что новый iMac получит фирменный процессор Apple Silicon с 20 ядрами CPU.