Apple запатентовала «мобильный» моноблок iMac

Второе решение ещё проще. Сзади корпуса iMac предлагается разместить складную ручку. Когда она сложена, её верхняя часть выступает над компьютером. Это позволит легко переносить iMac из комнаты в комнату или даже брать с собой в другие места.

Пока это только патент.