Apple запретила неофициально устанавливать iOS-приложения на ноутбуки с фирменным процессором

Например, приложение для погоды Dark Sky и приложение популярного видеосервиса Netflix не могут официально запускаться на macOS. До сих пор существовало обходное решение, которое позволяло использовать решения сторонних разработчиков для установки программ без необходимости применения App Store для Mac. Теперь Apple, похоже, удалённо заблокировала это решение.

Если попытаться установить неподдерживаемое приложение на M1 Mac под управлением macOS 11.1, появится сообщение об ошибке.

Пока неясно, будут ли продолжать работать уже установленные неофициально приложения.