Apple защитила патентами свой компьютер в форме тёрки для овощей

На днях, как пишет издание Patently Apple, компания получила 17 патентов на монитор Pro Display XDR, а вчера — ещё 12 патентов на сам Mac Pro.

В этих документах не приводятся описания устройств. Они, собственно, просто предоставляют публике сведения о патенте на промышленный образец. Такой вид патента защищает внешний вид устройства.

А дизайн Mac Pro изрядно повеселил публику в своё время. Корпус компьютера сравнивали с тёркой для овощей и даже пытались натереть на нём настоящий сыр (получилось так себе).

Напомним, что Mac Pro в максимальной конфигурации, то есть с 28-ядерным процессором, 1,5 ТБ оперативной памяти, двумя графическими процессорами SSD-накопителем ёмкостью 4 ТБ и ускорителем Apple Afterburner, обойдётся в России более чем в 4,2 млн рублей.