Arc B580 сравнили с RX 7600 XT в 10 играх

Игра Indiana Jones and the Great Circle запускалась с графикой Supreme, Native. В среднем с RX 7600 XT в ней удалось получить 55 к/с, с Arc B580 тоже около 55 к/с.

Ghost of Tsushima шла с графикой Very High, FSR/XESS Off. Средняя частота кадров здесь составляла 66 к/с (7600 XT) и 77 к/с (В580).

Marvel Rivals тестировалась с Ultra-пресетом, Native. Средний FPS в ней равнялся около 63 к/с (7600 ХТ) и около 57 к/с (В580).

В игре Stalker 2: Heart of Chornobyl с настройками графики Epic, TSR Quality удалось получить в среднем 59 к/с и 53 к/с (с 7600 ХТ и В580 соответственно).

Warhammer 40.000: Space Marine 2 запускалась с ультра-пресетом, FSR Off. Здесь средняя производительность находилась на уровне 61 к/с (7600 ХТ) и 67 к/с (В580).