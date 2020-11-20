«Архив интернета» сохранит анимации и игры после «смерти» Flash

На 31 декабря 2020 года Adobe запланировала завершения жизненного цикла — End-Of-Life (EOL) Flash Player. Сайт «Архива интернета» будет воспроизводить контент, предназначенный для Flash, с помощью эмулятора. Сторонний плагин при этом устанавливать не надо будет. К несчастью, эмулятор несовместим с большинством Flash-проектов, которые вышли после 2013 года. Зато удастся сохранить анимации и игры из нулевых.

Уже сейчас ресурс располагает тысячей Flash-игр и мультиков, в том числе Badgers, Loituma Girl, Scary Maze, Yeti Sports, Bubble Wrap. Команда «Архива интернета» считает, что технология Flash была важной: позволяла новичкам создавать сложные визуально проекты, работающие в вебе.