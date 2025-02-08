Arm отказалась от идеи отзыва лицензии у Qualcomm через суд

Спор начался в 2022 году после того, как Qualcomm приобрела Nuvia, стартап, основанный бывшими инженерами Apple. У Nuvia была специальная лицензия с Arm на разработку пользовательских процессорных ядер, которую, как утверждала Arm, Qualcomm не могла использовать после приобретения.

В своем последнем отчете о доходах Qualcomm сообщила, что 8 января 2025 года Arm проинформировала ее о том, что больше не планирует отзывать лицензию. Qualcomm продолжит разработку своих собственных процессоров Oryon.