Arm отказалась от идеи отзыва лицензии у Qualcomm через суд

Опубликовано 08 февраля 2025, 02:151 мин.
Arm отказалась от идеи отзыва лицензии у Qualcomm через судArm прекращает судебный процесс
Компания Arm решила прекратить судебную тяжбу за расторжение лицензионного соглашения по архитектуре с Qualcomm, что позволит Qualcomm продолжать выпускать чипы на базе Arm для смартфонов, ПК и серверов.
Спор начался в 2022 году после того, как Qualcomm приобрела Nuvia, стартап, основанный бывшими инженерами Apple. У Nuvia была специальная лицензия с Arm на разработку пользовательских процессорных ядер, которую, как утверждала Arm, Qualcomm не могла использовать после приобретения.
В своем последнем отчете о доходах Qualcomm сообщила, что 8 января 2025 года Arm проинформировала ее о том, что больше не планирует отзывать лицензию. Qualcomm продолжит разработку своих собственных процессоров Oryon.