Рост интереса к Arm-серверам связан с появлением крупных систем, например, Nvidia DGX GB200 NVL72, предназначенных для задач искусственного интеллекта (ИИ). IDC оценивает, что в этом году серверы на Arm будут занимать около 21% от всех мировых поставок, что значительно меньше, чем ожидалось.

Серверы с графическими процессорами (GPU), которые помогают в обработке ИИ, будут расти почти на 47% и составят почти половину стоимости всего рынка серверов. Основной драйвер роста — крупные дата-центры и облачные провайдеры.

В первом квартале 2025 года рынок серверов достиг рекордных $ 95,2 млрд, что на 134% больше, чем год назад. В целом за год ожидается рост до $ 366 млрд. При этом традиционные x86-системы вырастут почти на 40%, а системы на других архитектурах — на 64%.

Наибольший рост ожидается в США (почти 60%), которая к концу года займёт около 62% доходов от серверов. Китай также показывает активный рост — почти 40%. Европа, Латинская Америка и Канада растут медленнее или даже сокращаются.