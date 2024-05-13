Arm выйдет на рынок ИИ-ускорителей с целью запуска к 2025 году

Для этого британская компания создаст специальное подразделение по разработке и планирует завершить создание прототипа к весне 2025 года. Массовое производство, как ожидается, начнется позже в том же году и будет передано на аутсорсинг контрактным производителям. Хотя первоначальные затраты на разработку могут составить милларды, Arm и ее материнская компания SoftBank, как сообщается, возьмут на себя финансовое бремя.

В докладе также говорится о том, что Arm может выделить бизнес по производству ИИ-ускорителей в отдельную структуру под управлением SoftBank после создания стабильной производственной системы.

Сообщается, что сейчас ведутся переговоры с такими производителями, как TSMC, о предоставлении производственных мощностей.