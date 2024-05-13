Arm выйдет на рынок ИИ-ускорителей с целью запуска к 2025 году

Опубликовано 13 мая 2024, 06:00
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Arm выйдет на рынок ИИ-ускорителей с целью запуска к 2025 годуПожелаем им удачи?
Arm Holdings делает серьезный шаг, погружаясь в разработку чипов искусственного интеллекта (ИИ), пишут СМИ. Согласно сообщению Nikkei Asia, Arm намерена выпустить свои первые ИИ-ускорители к 2025 году.
Для этого британская компания создаст специальное подразделение по разработке и планирует завершить создание прототипа к весне 2025 года. Массовое производство, как ожидается, начнется позже в том же году и будет передано на аутсорсинг контрактным производителям. Хотя первоначальные затраты на разработку могут составить милларды, Arm и ее материнская компания SoftBank, как сообщается, возьмут на себя финансовое бремя.
В докладе также говорится о том, что Arm может выделить бизнес по производству ИИ-ускорителей в отдельную структуру под управлением SoftBank после создания стабильной производственной системы.
Сообщается, что сейчас ведутся переговоры с такими производителями, как TSMC, о предоставлении производственных мощностей.