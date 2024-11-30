ASL выпустила первую видеокарту RTX 4060 в компактном Mini-ITX формате

RTX 4060 Mini имеет компактный дизайн с двумя слотами и одним вентилятором, ее размеры составляют всего 14,6 см в длину и 11,2 см в ширину. Несмотря на миниатюрные размеры, карта соответствует официальным спецификациям Nvidia. Потребляемая мощность составляет 115 Вт, а для питания требуется всего один 8-контактный разъем.

Она может похвастаться тактовой частотой 2460 МГц, 3072 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6, 128-битной шиной памяти и интерфейсом PCIe 4.0×8.

Энтузиасты радуются.