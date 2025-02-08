ASRock перенесёт производство за пределы Китая из-за недавних указов Трампа

Компания сообщила СМИ, что ей нужно время, чтобы перенести производство в другие страны. Вьетнам и Тайвань — потенциальные варианты, но перенос фабрик — дело сложное и дорогое. ASRock говорит, что может взять на себя часть расходов, но, скорее всего, придется поднимать цены.

Трамп, хоть и проявил гибкость в некоторых вопросах — отложил введение 25-процентных тарифов на товары из Канады и Мексики, но всё же вставил палки в колёса таких компаний, как ASRock, которые теперь сталкиваются с неопределенностью в связи с изменением торговой политики США.