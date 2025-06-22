ASRock показала компактную видеокарту на 32 ГБ Radeon AI PRO R9700 Creator

Опубликовано 22 июня 2025, 05:151 мин.
ASRock показала компактную видеокарту на 32 ГБ Radeon AI PRO R9700 CreatorДля ИИ‑задач в том числе
ASRock выпустила профессиональную видеокарту Radeon AI PRO R9700 Creator, созданную на базе свежего графического процессора AMD PRO R9700 Navi 48. Чип включает 64 вычислительных блока с 4096 потоковыми процессорами, 128 ускорителей ИИ и 64 блоками трассировки лучей, поэтому карта подходит как для работы с ИИ, так и для сложной 3D‑графики.
© ASRock
Главное отличие от игровой RX 9070 XT — удвоенный объём памяти: здесь установлено 32 ГБ GDDR6. Через шину PCI‑Express 5.0 несколько (до четырёх) таких карт могут объединять память, повышая общую производительность рабочей станции.
Модель выполнена в двухслотовом формате. Боковой радиальный вентилятор продувает тепло прямо к соседним картам, а прорези в кожухе и задней пластине улучшают циркуляцию воздуха в плотных стоечных системах. Питание подаётся через 16‑контактный разъём 12V‑2×6, расположенный на торце платы.
Габариты новинки — 271 x 111 мм. Для подключения мониторов предусмотрено четыре порта DisplayPort 2.1a.