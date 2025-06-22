ASRock показала компактную видеокарту на 32 ГБ Radeon AI PRO R9700 Creator

Главное отличие от игровой RX 9070 XT — удвоенный объём памяти: здесь установлено 32 ГБ GDDR6. Через шину PCI‑Express 5.0 несколько (до четырёх) таких карт могут объединять память, повышая общую производительность рабочей станции.

Модель выполнена в двухслотовом формате. Боковой радиальный вентилятор продувает тепло прямо к соседним картам, а прорези в кожухе и задней пластине улучшают циркуляцию воздуха в плотных стоечных системах. Питание подаётся через 16‑контактный разъём 12V‑2×6, расположенный на торце платы.

Габариты новинки — 271 x 111 мм. Для подключения мониторов предусмотрено четыре порта DisplayPort 2.1a.