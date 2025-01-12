ASRock представила доступные по цене игровые мониторы CL25FFA и CL27FFA

Опубликовано 12 января 2025, 14:151 мин.
ASRock представила доступные по цене игровые мониторы CL25FFA и CL27FFAЦен нет
ASRock представила два новых игровых монитора 24,5-дюймовую модель CL25FFA и 27-дюймовую CL27FFA. Они ориентированы на игроков, которым нужна более высокая производительность, чем у стандартных коммерческих мониторов, но при этом более низкая цена по сравнению с премиум вариантами.
© ASRock
Оба монитора поддерживают частоту обновления 120 Гц. Кроме того, они оснащены панелями IPS с разрешением Full HD. Есть по одному порту HDMI 1.4 и VGA, подставки позволяют регулировать только угол наклона экрана.
Мониторы CL25FFA и CL27FFA позиционируются как доступные альтернативы для геймеров, которые хотят получить улучшенную визуальную картинку, не разоряясь при этом.
Правда, компания не раскрыла их конечную стоимость.