ASRock представила доступные по цене игровые мониторы CL25FFA и CL27FFA

Оба монитора поддерживают частоту обновления 120 Гц. Кроме того, они оснащены панелями IPS с разрешением Full HD. Есть по одному порту HDMI 1.4 и VGA, подставки позволяют регулировать только угол наклона экрана.

Мониторы CL25FFA и CL27FFA позиционируются как доступные альтернативы для геймеров, которые хотят получить улучшенную визуальную картинку, не разоряясь при этом.

Правда, компания не раскрыла их конечную стоимость.