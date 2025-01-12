Компьютеры
Опубликовано 12 января 2025, 14:15
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ASRock представила доступные по цене игровые мониторы CL25FFA и CL27FFA

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ASRock представила два новых игровых монитора 24,5-дюймовую модель CL25FFA и 27-дюймовую CL27FFA. Они ориентированы на игроков, которым нужна более высокая производительность, чем у стандартных коммерческих мониторов, но при этом более низкая цена по сравнению с премиум вариантами.
ASRock представила доступные по цене игровые мониторы CL25FFA и CL27FFA

© ASRock

Оба монитора поддерживают частоту обновления 120 Гц. Кроме того, они оснащены панелями IPS с разрешением Full HD. Есть по одному порту HDMI 1.4 и VGA, подставки позволяют регулировать только угол наклона экрана.

Мониторы CL25FFA и CL27FFA позиционируются как доступные альтернативы для геймеров, которые хотят получить улучшенную визуальную картинку, не разоряясь при этом.

Правда, компания не раскрыла их конечную стоимость.

Источник:Guru3d
Автор:Максим Многословный
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#монитор
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