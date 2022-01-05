Asus анонсировала игровую мышь ROG Chakram X со съёмным джойстиком

Asus анонсировала игровую мышь ROG Chakram X со съёмным джойстикомИ, разумеется, с RGB-подсветкой
К таковым, например, можно отнести свежий релиз Asus — игровую мышь ROG Chakram X. Интересным устройство делают его характеристики и особенности.
Так, например, в мыши используется оптический датчик ROG AimPoint с разрешением в диапазоне от 100 до 36 тыс точек на дюйм. При этом частота опроса сенсора составляет безумные 8000 Гц.
Ещё одной особенностью контроллера является съёмный джойстик новой конструкции. Работать он может как в цифровом, так и в аналоговом режимах. В мыши также присутствует 11 кнопок, включая боковые. Всех их можно настроить под уникальные «нужды» пользователя.
Вес ROG Chakram X — 127 г. Устройство украшено 9-зонной RGB-подсветкой.
Цена манипулятора станет известна позже, ближе к моменту релиза. Он, в свою очередь, должен состояться уже в 1 квартале 2022 года.