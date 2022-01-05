Asus анонсировала игровую мышь ROG Chakram X со съёмным джойстиком

Ещё одной особенностью контроллера является съёмный джойстик новой конструкции. Работать он может как в цифровом, так и в аналоговом режимах. В мыши также присутствует 11 кнопок, включая боковые. Всех их можно настроить под уникальные «нужды» пользователя.

Вес ROG Chakram X — 127 г. Устройство украшено 9-зонной RGB-подсветкой.

Цена манипулятора станет известна позже, ближе к моменту релиза. Он, в свою очередь, должен состояться уже в 1 квартале 2022 года.