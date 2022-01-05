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Asus анонсировала игровую мышь ROG Chakram X со съёмным джойстиком

И, разумеется, с RGB-подсветкой
Прямо сейчас проходит выставка СES 2022. А это значит, что в мире технологий происходит множество интересных анонсов.
Asus анонсировала игровую мышь ROG Chakram X со съёмным джойстиком

К таковым, например, можно отнести свежий релиз Asus — игровую мышь ROG Chakram X. Интересным устройство делают его характеристики и особенности.

Так, например, в мыши используется оптический датчик ROG AimPoint с разрешением в диапазоне от 100 до 36 тыс точек на дюйм. При этом частота опроса сенсора составляет безумные 8000 Гц.

Asus анонсировала игровую мышь ROG Chakram X со съёмным джойстиком

Ещё одной особенностью контроллера является съёмный джойстик новой конструкции. Работать он может как в цифровом, так и в аналоговом режимах. В мыши также присутствует 11 кнопок, включая боковые. Всех их можно настроить под уникальные «нужды» пользователя.

Вес ROG Chakram X — 127 г. Устройство украшено 9-зонной RGB-подсветкой.

Цена манипулятора станет известна позже, ближе к моменту релиза. Он, в свою очередь, должен состояться уже в 1 квартале 2022 года.

Источник: TechPowerUp
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