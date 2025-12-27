Asus начнёт выпускать собственную оперативную память на фоне кризиса полупроводников

Asus может начать строительство производственных мощностей к концу второго квартала 2026 года, если проблема с поставками и ценами на память не будет решена. Основная цель вендора — обеспечить собственные ПК и ноутбуки, которые особенно страдают от дефицита.

Хотя у компании есть технологические и финансовые возможности, выход на рынок ОЗУ станет для Asus сложной задачей. Даже для такого крупного производителя ПК и периферии это будет масштабным и дорогостоящим проектом. Поэтому на первом этапе приоритетом будет не в коммерческом расширении, а в обеспечении стабильного производства в условиях ощутимого кризиса.

К тому же ситуация осложняется растущим спросом на чипы, связанным с развитием ИИ-инфраструктуры. Также, по прогнозам аналитиков Counterpoint Research, к середине 2026 года цены на ОЗУ могут вырасти на 50%. Производители полупроводников перераспределяют свои мощности в пользу более передовых и прибыльных решений, что усугубляет дефицит массовых компонентов.