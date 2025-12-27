Компьютеры
Asus начнёт выпускать собственную оперативную память на фоне кризиса полупроводников

Вызванного бумом ИИ
Портал WCCFTech со ссылкой издание Sakhtafzarmag рассказал, что Asus изучает возможность создания собственного производства оперативной памяти из-за нарастающего дефицита компонентов на глобальном рынке.
Asus может начать строительство производственных мощностей к концу второго квартала 2026 года, если проблема с поставками и ценами на память не будет решена. Основная цель вендора — обеспечить собственные ПК и ноутбуки, которые особенно страдают от дефицита.

Хотя у компании есть технологические и финансовые возможности, выход на рынок ОЗУ станет для Asus сложной задачей. Даже для такого крупного производителя ПК и периферии это будет масштабным и дорогостоящим проектом. Поэтому на первом этапе приоритетом будет не в коммерческом расширении, а в обеспечении стабильного производства в условиях ощутимого кризиса.

К тому же ситуация осложняется растущим спросом на чипы, связанным с развитием ИИ-инфраструктуры. Также, по прогнозам аналитиков Counterpoint Research, к середине 2026 года цены на ОЗУ могут вырасти на 50%. Производители полупроводников перераспределяют свои мощности в пользу более передовых и прибыльных решений, что усугубляет дефицит массовых компонентов.

