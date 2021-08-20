Asus перевыпустила бюджетную видеокарту 7-летней давности из-за дефицита полупроводников

Несмотря на скромные характеристики, GT730 отлично справляется с выводом изображения сразу на несколько мониторов с разрешением до 4K. Для подключения к материнской памяти видеокарта использует интерфейс PCIe 2.0, а для её работы достаточно всего 38 Вт.

Что интересно, несмотря на свою «древность», даже такие модели, как GT 730, на сегодняшний день оцениваются в 100 долларов и более. Связано это с нехваткой полупроводников и майнинговым бумом.