Asus перевыпустила бюджетную видеокарту 7-летней давности из-за дефицита полупроводников

Asus перевыпустила бюджетную видеокарту 7-летней давности из-за дефицита полупроводниковКуда-то не туда свернула сфера компьютерного железа
Речь идёт о перевыпуске бюджетной видеокарты GeForce GT 730, которая даже на момент выхода в 2014 году не являлась каким-то прорывным решением. Видеоадаптер основан на архитектуре Kepler, имеет 2 ГБ видеопамяти и оснащена пассивной системой охлаждения, сообщает Tom’s Hardware. Последнее необходимо для минимизации шума.
Несмотря на скромные характеристики, GT730 отлично справляется с выводом изображения сразу на несколько мониторов с разрешением до 4K. Для подключения к материнской памяти видеокарта использует интерфейс PCIe 2.0, а для её работы достаточно всего 38 Вт.
Что интересно, несмотря на свою «древность», даже такие модели, как GT 730, на сегодняшний день оцениваются в 100 долларов и более. Связано это с нехваткой полупроводников и майнинговым бумом.