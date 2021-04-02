Asus повысит цены на видеокарты во второй раз с начала года

Причина изменения стоимости банальна — дефицит видеоадаптеров и чрезмерно повышенный спрос на рынке. Как пишет Tom’s Hardware, Asus также «жалуется» на необходимость переплачивать за различные компоненты. При этом представители компании не рассказывают, о каких именно компонентах идёт речь.

Стоит отметить, что пример техногиганта может быть заразителен. При худшем исходе это может привести к повышению цен на видеокарты со стороны прочих производителей, таких как MSI и Gigabyte.

К слову, интернет-инсайдеры также сообщают о том, что основные вендоры ожидают сохранение дефицита GPU вплоть до конца 2021 года.