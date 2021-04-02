Компьютеры
Сегодня в 15:52
Asus повысит цены на видеокарты во второй раз с начала года
А ведь её примеру могут последовать и другие производители
В сети появилась информация о ближайших планах Asus. Как оказалось, компания намерена вновь увеличить цены на свои видеокарты — уже во второй раз за 2021 год.
Причина изменения стоимости банальна — дефицит видеоадаптеров и чрезмерно повышенный спрос на рынке. Как пишет Tom’s Hardware, Asus также «жалуется» на необходимость переплачивать за различные компоненты. При этом представители компании не рассказывают, о каких именно компонентах идёт речь.
Стоит отметить, что пример техногиганта может быть заразителен. При худшем исходе это может привести к повышению цен на видеокарты со стороны прочих производителей, таких как MSI и Gigabyte.
К слову, интернет-инсайдеры также сообщают о том, что основные вендоры ожидают сохранение дефицита GPU вплоть до конца 2021 года.