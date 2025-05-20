Asus представила блок питания на 3000 Вт для сборок с четырьмя RTX 5090

Флагман серии — модель на 3000 Вт — поддерживает подключение до четырех видеокарт RTX 5090, что требует стабильного питания с пиковой мощностью до 600 Вт на каждую карту.

Модели серии PRO WS соответствуют стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, оснащены разъемами 12V-2x6 для современных видеокарт и получили сертификацию 80 PLUS Platinum. Для повышения надежности, используются японские конденсаторы премиум-класса, двойные шарикоподшипники для вентиляторов и экструзионные алюминиевые радиаторы для лучшего охлаждения.

Модель на 3000 Вт имеет 4 разъема 12V-2x6 и способна питать до четырех видеокарт RTX 5090, тогда как блок на 2200 Вт рассчитан на поддержку четырех RTX 5080. Блоки питания поддерживают входное напряжение 200-240 В и поставляются с 10-летней гарантией.

Дата начала продаж и цены пока не объявлены.