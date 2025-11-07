Опубликовано 07 ноября 2025, 07:011 мин.
Asus представила блоки питания Pro WS Platinum мощностью до 3 кВт и КПД 94%Цена, конечно, заставляет пустить слезу
Компания Asus анонсировала премиальную серию блоков питания Pro WS Platinum, ориентированную на профессиональные рабочие станции и системы с несколькими видеокартами.
Линейка включает модели на 1600, 2200 и 3000 Вт, соответствующие стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1. Это обеспечивает полную совместимость с современными GPU вроде RTX 5090 и RTX PRO 6000. Старшая версия на 3 кВт способна питать до четырёх видеокарт одновременно.
Блоки питания оснащены позолоченными медными контактами, снижающими нагрев разъёмов на 10 °C, алюминиевыми радиаторами и полностью модульной системой подключения. Уровень эффективности — 80 Plus Platinum (до 94%), гарантия — 10 лет.
В Европе новинки уже доступны по цене от €479 до €899.